Inaugurato il nuovo parcheggio in Fiera | Recuperati 160 posti dopo chiusura lungomare San Cataldo

È stato aperto un nuovo parcheggio all’interno della Fiera del Levante di Bari, situato in via Adriatico nel quartiere San Cataldo. L’area offre ora 160 posti auto, recuperati dopo la chiusura del lungomare San Cataldo. La realizzazione mira a migliorare la disponibilità di spazi per la sosta nella zona. La struttura si trova all’interno degli spazi già destinati alla Fiera, nel quartiere San Cataldo.

Il quartiere San Cataldo di Bari potrà contare su un nuovo parcheggio da 160 posti all'interno degli spazi della Fiera del Levante, in via Adriatico. L'area di sosta è stata inaugurata questa mattina dal sindaco Vito Leccese. All'appuntamento hanno preso parte anche l'Assessore comunale alla Cura.🔗 Leggi su Baritoday.it

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