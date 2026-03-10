Il Moretti avrà un nuovo parcheggio da 237 posti auto toccando così quota 694

Il parcheggio Moretti di Udine sarà ampliato con l’aggiunta di 237 posti auto, portando il totale a circa 694. La giunta comunale ha approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali per questo intervento. L’obiettivo è di incrementare significativamente la disponibilità di spazi di sosta nel centro della città, migliorando l’accessibilità e la mobilità urbana.

La giunta comunale approva il doumento di fattibilità: il parcheggio crescerà su parte della struttura esistente con un nuovo corpo su tre piani fuori terra Udine avrà quasi 240 nuovi parcheggi a due passi dal centro.La giunta comunale ha approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali per l'ampliamento del parcheggio Moretti, dando il via libera a un intervento che punta ad aumentare in modo significativo la disponibilità di posti auto in un'area strategica. Il progetto consentirà di portare la capienza complessiva del parcheggio a 694 stalli, con 237 posti auto in più rispetto alla dotazione attuale. Il nuovo parcheggio multipiano da 352 posti, infatti, sorgerà sull'area sopraelevata già adibita alla sosta che attualmente contiene 115 posti.