In un nuovo libro di Riccomini, vengono esplorati vari termini francesi e italiani, tra cui ambrogetta, bonheur du jour, bouillotte e cappuccina. Il testo si concentra su parole che raccontano oggetti, sensazioni e abitudini di diversi periodi storici. Tra i termini presentati ci sono anche caccina, étagère, fiorentina e potiche, molti dei quali richiamano elementi di design, arredamento o cultura. L’autore propone un viaggio attraverso parole che hanno perso o acquisito nuovo significato nel tempo.

Ambrogetta, bonheur du jour, bouillotte, caccina, cappuccina, ègoïste, étagère, fiorentina, fratina, potiche, psyché. Vi dicono qualcosa queste parole? Forse fanno risuonare nella mente delle visioni un po’ sfuocate e vintage, oppure rappresentano un vocabolario assolutamente noto. In ogni caso, qualsiasi percezione facciano affiorare, sono un buon punto di partenza per immergersi in un ‘divertissement letterario’ come Il nome della cosa (La Nave di Teseo), scritto da Marco Riccomini che, con ironia e leggerezza, ci guida alla scoperta di settanta voci, tra parole desuete e affascinanti dell’arredamento e delle arti decorative, riportandone alla luce origine, significato e storia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Il nome della cosa’ di Riccomini: "Ridiamo significato al mondo"

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