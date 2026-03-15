Andrea Kimi Antonelli | età il significato del secondo nome carriera Tutto sul predestinato della F1

Andrea Kimi Antonelli, giovane talento italiano nel mondo del motorsport, ha attirato l'attenzione di Gwen Lagrue, talent scout francese per la Mercedes, durante le sue performance nel karting in Italia. Il suo nome, il secondo, richiama un famoso pilota di Formula 1. La sua carriera si sta sviluppando rapidamente, e ora è considerato uno dei promessi futuri della categoria.

Quando Gwen Lagrue, talent scout francese per la Mercedes, vide il piccolo Andrea Kimi Antonelli in azione sulle piste italiane del karting, non ci pensò due volte a informare Toto Wolff, team principal del costruttore tedesco che forse era il caso di metterlo subito sotto contratto. E così è stato. Ancora un bambino praticamente, il 12enne Antonelli ha subito ripagato della fiducia mostratagli conquistando il campionato europeo karting nel 2020 e 2021. Un buon inizio, non c’è che dire. Con questi risultati in tasca, Andrea Kimi ha ricevuto il “bonus” dalla Mercedes per debuttare in Formula 4, il primo gradino dopo il kart. Chi è Kimi Antonelli Nato il 25 agosto del 2006 a Bologna, Antonelli ha dovuto aspettare la fine della stagione 2021 per partecipare alla sua prima gara in monoposto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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