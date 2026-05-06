Cameron Diaz ha chiamato il terzo figlio Nautas il significato del nome legato al viaggio e alla libertà

Da fanpage.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cameron Diaz e il marito, il cantante Benji Madden, hanno condiviso sui social la nascita del loro terzo figlio. La donna ha scelto di chiamarlo Nautas, un nome che richiama il viaggio e la libertà. La coppia non ha fornito dettagli sul giorno in cui è nato il bambino. La notizia è stata annunciata attraverso i profili ufficiali dei due sui social network.

L'attrice Cameron Diaz e il marito, il cantante Benji Madden, hanno annunciato sui social la nascita del terzo figlio. Dopo Raddix e Cardinal, due nomi particolari che rimandano a radici e uccelli, il nuovo arrivato si chiama Nautas, ovvero colui che si imbarca in un viaggio senza paura, un marinaio che vive libero.🔗 Leggi su Fanpage.it

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