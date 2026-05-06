Cameron Diaz ha chiamato il terzo figlio Nautas il significato del nome legato al viaggio e alla libertà

Cameron Diaz e il marito, il cantante Benji Madden, hanno condiviso sui social la nascita del loro terzo figlio. La donna ha scelto di chiamarlo Nautas, un nome che richiama il viaggio e la libertà. La coppia non ha fornito dettagli sul giorno in cui è nato il bambino. La notizia è stata annunciata attraverso i profili ufficiali dei due sui social network.

L'attrice Cameron Diaz e il marito, il cantante Benji Madden, hanno annunciato sui social la nascita del terzo figlio. Dopo Raddix e Cardinal, due nomi particolari che rimandano a radici e uccelli, il nuovo arrivato si chiama Nautas, ovvero colui che si imbarca in un viaggio senza paura, un marinaio che vive libero.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Benji Madden, marito di Cameron Diaz, ha annunciato sui social la nascita del loro terzo figlio, Nautas Madden: "Cameron ed io siamo felici di annunciare la nascita del nostro terzo figlio, Nautas. Benvenuto al mondo, figlio. Amiamo la vita con la nostra famigli - facebook.com facebook

Cameron Diaz e il marito Benji Madden annunciano la nascita del terzo figlio Nautas. "Ci stiamo divertendo tantissimo" fa sapere la star che, ad agosto, compirà 54 anni. Nel video una scena famosa de 'Il matrimonio del mio migliore amico" (1997) x.com