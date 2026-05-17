Il Napoli sblocca col Pisa | Mc Tominay e Rrahmani fanno volare i partenopei

Il Napoli ha ottenuto una vittoria importante contro il Pisa, con un punteggio di 2-0 nei primi 26 minuti di gioco. Mc Tominay e Rrahmani sono stati i protagonisti che hanno contribuito a portare i tre punti alla squadra partenopea. La vittoria permette ai napoletani di avvicinarsi alla qualificazione in Champions League, evitando di dipendere dai risultati delle altre squadre nelle ultime giornate del campionato. La partita si è giocata con un ritmo intenso fin dall'inizio.

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L’ultimo passo verso la Champions League è praticamente compiuto: 2-0 col Pisa nei primi 26 minuti e tre punti che evitano agli azzurri di guardare ai risultati delle 12 per assicurarsi l’Europa dei grandi per la prossima stagione. Al 20' Mc Tominay e al 26' Rrahmani in questo momento stanno regalando ai partenopei la magia della Champions. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Napoli sblocca col Pisa: Mc Tominay e Rrahmani fanno volare i partenopei ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calcio Napoli, basta un gol di Mc Tominay per vincere a CagliariUn gol dello scozzese al primo minuto regala i tre punti che permettono al Calcio Napoli di scavalcare momentaneamente il Milan al secondo posto. Cagliari-Napoli, Conte ha deciso cosa farà con De Bruyne e Mc Tominayil Napoli di Antonio Conte si presenta alla trasferta di Cagliari con l’obiettivo di ottenere i tre punti e tenere viva la labile speranza del sogno... Il Napoli finisce ko col Bologna, la Champions deve attenderePronostici ribaltati al Maradona, dove il Bologna si impone per 3-2 ai danni del Napoli che manca l’aritmetica conquista di un posto in Champions. Sotto 0-2 dopo i gol di Bernardeschi e Orsolini, la s ... msn.com Il Napoli cade 3-2 in casa col Bologna e non è ancora aritmeticamente in ChampionsSegui Napoli-Bologna, posticipo della 36esima giornata della Serie A 2025/26 ... msn.com