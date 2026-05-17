Il mondo dei trasporti incrocia le braccia in arrivo una giornata di sciopero
Lunedì 18 si prospetta una giornata difficile per chi si sposta, poiché l’organizzazione sindacale Usb ha annunciato uno sciopero generale che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private. La decisione riguarda l’intera giornata e coinvolge diversi settori dei trasporti, sia pubblici che privati. La mobilitazione è stata comunicata senza specificare eventuali alternative o servizi garantiti durante le ore di astensione dal lavoro. La situazione potrebbe portare a disagi e cancellazioni di corse in molte aree del paese.
Sciopero in arrivo. Per l’intera giornata di lunedì 18 l’organizzazione sindacale Usb ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private. Per il trasporto pubblico locale saranno garantite le fasce orarie di garanzia, in osservanza delle regolamentazioni di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Pride and Prejudice by Jane Austen | Full Unabridged Audiobook (All Volumes)
Sullo stesso argomento
Il mondo della sanità incrocia le braccia, arriva una giornata di sciopero: i servizi garantitiLa direzione generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara e dell’Azienda Usl di Ferrara comunicano che per l’intera giornata di venerdì...
Scuola, Parma incrocia le braccia: il 7 maggio sciopero contro la riformaLa FLC CGIL di Parma conferma l’adesione allo sciopero nazionale indetto per l’intera giornata di giovedì 7 maggio 2026.
#VersoSud Si è appena concluso il panel Connettere l’italia con il mondo: la rivoluzione dei trasporti del Sud al quale hanno partecipato: Luigi Merlo @MSCCargo Maria Annunziata Giaconia @fsitaliane Donato Liguori @mitgov_it Ha moderato Antonio Trois x.com
Omat srl DAF dealer. Giulio Cercato · Let's Rock (Instrumental). @omat.srl oggi sbarca al TRANSPOTEC di Milano, fiera dedicata al mondo dei trasporti e della logistica, per rimanere sempre al passo coi tempi e garantirvi un servizio sempre più competente facebook
Mappa dei trasporti di STL e del trasporto del sud dell'Illinois reddit
Cina, il test che potrebbe rivoluzionare il mondo dei trasporti: da 0 a 700 km l'ora in 2 secondiDa 0 a 700 km l'ora in soli due secondi: l'incredibile test effettuato dopo Natale dall'Università nazionale cinese di Tecnologia e Difesa è un primo, straordinario passo verso una vera e propria ... repubblica.it
Il mondo dei trasporti e le nuove esigenzeLe esigenze di trasporto, negli anni sono aumentate esponenzialmente e al tempo stesso sono mutate, andando sempre più incontro alle esigenze personalizzate del cliente. Per questo, soprattutto nel ... affaritaliani.it