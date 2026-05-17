Il mondo dei trasporti incrocia le braccia in arrivo una giornata di sciopero

Da ferraratoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 si prospetta una giornata difficile per chi si sposta, poiché l’organizzazione sindacale Usb ha annunciato uno sciopero generale che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private. La decisione riguarda l’intera giornata e coinvolge diversi settori dei trasporti, sia pubblici che privati. La mobilitazione è stata comunicata senza specificare eventuali alternative o servizi garantiti durante le ore di astensione dal lavoro. La situazione potrebbe portare a disagi e cancellazioni di corse in molte aree del paese.

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Sciopero in arrivo. Per l’intera giornata di lunedì 18 l’organizzazione sindacale Usb ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private. Per il trasporto pubblico locale saranno garantite le fasce orarie di garanzia, in osservanza delle regolamentazioni di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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