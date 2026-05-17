Il mondo dei trasporti incrocia le braccia in arrivo una giornata di sciopero

Lunedì 18 si prospetta una giornata difficile per chi si sposta, poiché l’organizzazione sindacale Usb ha annunciato uno sciopero generale che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private. La decisione riguarda l’intera giornata e coinvolge diversi settori dei trasporti, sia pubblici che privati. La mobilitazione è stata comunicata senza specificare eventuali alternative o servizi garantiti durante le ore di astensione dal lavoro. La situazione potrebbe portare a disagi e cancellazioni di corse in molte aree del paese.

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