La regione Molise ha attirato l'attenzione per alcuni giorni del mese scorso a causa di intensi nubifragi che hanno provocato allagamenti e interruzioni delle attività scolastiche in circa trenta comuni. La situazione ha evidenziato le criticità legate al fragilità del territorio e allo spopolamento che caratterizzano questa zona. Mentre si discute delle condizioni climatiche e delle conseguenze pratiche degli eventi, le testimonianze di chi vive quotidianamente questi problemi raccontano di una regione che sembra emergere solo in momenti di crisi.

Per qualche giorno del mese scorso si è parlato del Molise. Prima i nubifragi, con strade allagate e scuole chiuse in una trentina di comuni. Poi la frana di Petacciato, che ha interrotto la dorsale adriatica e isolato parte della Regione. Le immagini del dissesto sono finite su tutti i media nazionali. Poi il clamore si è spento. “Il Molise esiste solo nell’emergenza”, dice Michele Neri, campobassano classe 1997 e psicologo del lavoro: “Nessuno presta ascolto alla voce dei giovani che se ne vanno”. Neri è tra i fondatori di APS Molis, associazione no-profit nata per raccontare e valorizzare la regione attraverso progetti culturali e sociali. Negli ultimi anni l’associazione ha promosso talk pubblici, mostre e progetti partecipativi dedicati al rapporto tra i molisani e il proprio territorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il Molise esiste solo nell’emergenza”: la voce di chi resta tra fragilità, spopolamento e voglia di futuro

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