Molise tra spopolamento e futuro | le sfide tra giovani anziani e sviluppo

Il Molise sta affrontando una diminuzione della popolazione causata dall’emigrazione di giovani e dall’invecchiamento della popolazione residente. La regione registra numeri in calo sia per quanto riguarda i residenti under 30 sia per gli anziani. Le sfide principali riguardano la tutela dei servizi sociali e la promozione di uno sviluppo sostenibile. Le autorità locali stanno cercando di rispondere a queste problematiche con iniziative diverse, mentre il territorio si trova a confrontarsi con un presente che cambia rapidamente.

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Il destino di un territorio non si misura solo dalla vastità dei suoi confini, ma dalla capacità di trattenere il respiro della propria storia tra le pieghe di un presente che corre troppo veloce. In queste terre silenziose, dove il tempo sembra aver stretto un patto con la memoria, si consuma oggi una tensione invisibile ma lacerante tra la spinta vitale delle nuove generazioni e l’ineluttabile declino demografico che segna i volti più fragili. La sfida non è più soltanto geografica, bensì esistenziale: decidere se permettere che il silenzio diventi l’unico custode di un patrimonio millenario o se riuscire a trasformare la resilienza in una nuova forma di sviluppo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molise tra spopolamento e futuro: le sfide tra giovani, anziani e sviluppo Notizie correlate Molise al bivio: tra spopolamento, crisi sociale e sfida al futuroEsistere in un territorio che sembra scivolare verso l’oblio non è solo una questione di confini geografici, ma una sfida lanciata all’essenza stessa... Matera tra memoria e futuro: le sfide tra ambiente, servizi e societàMatera non è soltanto un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, ma un organismo vivente che respira tra la pietra millenaria e le sfide della... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nel Molise che si svuota c'è chi vive ancora senza acqua pur di restare; Le ragioni dell'esodo dei giovani molisani; Sviluppo del territorio e contrasto allo spopolamento, il convegno a Campobasso - isNews; Ritorno al tratturo: ìl Molise di Elio Germano arriva a Dogliani. Molise, il comune di Capracotta sommerso dalla neve: Dalla Regione neanche una chiamata. Il dissesto idrogeologico? Non è destino, ma mancata manutenzioneCandido Paglione: Non ho ricevuto una telefonata dalla Regione. Questa è l'Italia della montagna vera, resistiamo da soli ... ilfattoquotidiano.it Nel Molise che si svuota c’è chi vive ancora senza acqua pur di restareRitorno al Tratturo, il documentario narrato da Elio Germano, racconta chi ha scelto di restare nelle aree interne del Molise tra allevamenti, tratturi e piccoli borghi che resistono allo spopolamen ... msn.com TVi Molise. . #TVINews - Edizione delle 19:30 del #7Maggio2026 di #TVIMolise Segui la #direttastreaming e resta aggiornato - facebook.com facebook Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Campania le regioni che non raggiungono la soglia dei posti disponibili in asilo nido richiesta dall’Unione europea entro il 2027. Il nuovo approfondimento di povertà educativa con i @Conibambini: openp x.com