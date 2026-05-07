Il Molise si trova di fronte a una serie di problemi legati allo spopolamento e alla crisi sociale, che mettono a rischio la stabilità delle comunità locali. La regione registra un calo demografico consistente negli ultimi anni e una diminuzione dell’attività economica. Le istituzioni cercano di affrontare queste difficoltà attraverso interventi mirati, mentre le popolazioni affrontano le conseguenze di un territorio che sembra perdere terreno nel panorama nazionale.

Esistere in un territorio che sembra scivolare verso l’oblio non è solo una questione di confini geografici, ma una sfida lanciata all’essenza stessa dell’identità nazionale. Il silenzio che avanza tra le valli e le colline non è un semplice fenomeno statistico, bensì il sintomo di una lacerazione profonda tra le ambizioni del futuro e la fragilità di un presente che fatica a sostenersi. In questo scenario, la tensione tra la necessità di rigenerazione e il peso di un declino inarrestabile mette a nudo le contraddizioni di un modello di sviluppo che appare sempre più sbilanciato. La sopravvivenza di queste comunità dipende dalla capacità di trasformare la vulnerabilità in una nuova forma di resilienza, capace di parlare a chi ha scelto di restare e a chi, invece, si sente costretto ad andarsene.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise al bivio: tra spopolamento, crisi sociale e sfida al futuro

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