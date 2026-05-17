Il Milan ha ottenuto una vittoria contro il Genoa, avvicinandosi alla qualificazione in Champions League. La Juventus ha subito una sconfitta in casa contro la Fiorentina con il punteggio di 0-2, mentre la Roma ha conquistato una vittoria. La corsa alla qualificazione europea sta entrando nella fase finale, con le posizioni di classifica che si stanno definendo. Le partite di questa settimana hanno influenzato notevolmente la classifica generale delle squadre coinvolte.

La corsa Champions si sta per chiudere con il botto. La Juventus ha deluso le aspettative e ha perso in casa contro la Fiorentina per 0-2. Un risultato negativo che complica seriamente la posizione dei bianconeri nella corsa al terzo posto. Nel resto delle partite, il Napoli ha vinto nettamente sul campo del Pisa per 3-0, rafforzando il secondo posto e avvicinandosi alla qualificazione matematica. Il Milan ha ottenuto una vittoria importante a Genova contro il Genoa per 2-1, restando così pienamente in gioco per il quarto posto. La Roma ha battuto la Lazio nel derby per 2-0, mantenendo vive le proprie ambizioni europee.Buona prova anche del Como, che ha superato il Parma per 1-0 e continua a sognare un posto nella prossima Champions League. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il Milan vince col Genoa e ha un piede in Champions. Disastro-Juve, Roma ok

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