Il Como vince a Verona e supera la Roma nella corsa Champions | fiato sul collo di Juve e Milan
Il Como ha ottenuto una vittoria a Verona grazie a un gol di Douvikas, che ha portato la squadra in Conference League. Con questa vittoria, il Como ha superato la Roma nella classifica per la qualificazione in Champions League. La squadra di Fabregas si trova ora a due punti dal Milan e a tre dalla Juventus, aumentando la pressione sulle concorrenti per il quarto posto.
Il gol di Douvikas porta la squadra di Fabregas in Conference ma la rilancia anche nella corsa al quarto posto (0-1), ora è a -2 dal Milan e -3 dalla Juve. Hellas beffata da una rete di Bowie annullata per posizione di fuorigioco attivo di Valentini.🔗 Leggi su Fanpage.it
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