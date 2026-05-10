Il Como vince a Verona e supera la Roma nella corsa Champions | fiato sul collo di Juve e Milan

Il Como ha ottenuto una vittoria a Verona grazie a un gol di Douvikas, che ha portato la squadra in Conference League. Con questa vittoria, il Como ha superato la Roma nella classifica per la qualificazione in Champions League. La squadra di Fabregas si trova ora a due punti dal Milan e a tre dalla Juventus, aumentando la pressione sulle concorrenti per il quarto posto.

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