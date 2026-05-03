La Juve frena in corsa Champions pari col Verona | gongolano Milan Como e Roma

La Juventus ha pareggiato 1-1 contro l'Hellas Verona in una partita valida per la corsa alla qualificazione in Champions League. Bowe ha messo paura ai bianconeri con un gol su punizione, ma Vlahovic ha segnato un gol che ha evitato la sconfitta. Risultato che rallenta la squadra nella sua rincorsa, mentre il Milan, il Como e la Roma hanno approfittato di questo punto lasciato in cascina.