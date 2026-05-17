Il Milan ha vinto 2-1 contro il Genoa allo stadio Marassi, portando a casa tre punti fondamentali. Con questa vittoria, i rossoneri si sono portati al terzo posto in classifica, pari con la Roma. La Juventus, invece, ha perso in casa contro la Fiorentina, creando uno scenario favorevole per le posizioni di testa. La partita si è conclusa con un risultato che permette al Milan di avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions League.

Il Milan espugna Marassi e fa un passo avanti decisivo per un posto in Champions League, il 2-1 sul Genoa consente ai rossoneri di riprendersi il terzo posto in classifica alla pari della Roma grazie al clamoroso harakiri della Juventus in casa contro la Fiorentina. Prima mezz’ora di gioco tutta di marca Genoa a Marassi. La squadra di De Rossi costringe il Milan sulla difensiva e ci prova con due conclusioni di Vitinha e Malinovskyi che non inquadrano lo specchio. Milan meglio nel finale e pericoloso con Rabiot e Fofana. In avvio di ripresa il Milan passa con Nkunku, che prima si procura e poi trasforma un calcio di rigore pesantissimo. Il Genoa prova a reagire e inizia ad attaccare con decisione, ma il Milan si difende con ordine e senza sbavature. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il Milan espugna Marassi, 2-1 al Genoa vale la Champions

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Er Fain sul Milan in Milan-Genoa 1-1

Sullo stesso argomento

Il Como espugna Marassi: 0-2 al Genoa e aggancio alla RomaIl Como rialza la testa nel momento più delicato della stagione e lancia un messaggio d’autorità a tutta la zona Europa.

Leggi anche: Il Como espugna Marassi e aggancia la Roma al quinto posto

Milan, sorpresa Cardinale! Presente a Marassi, visita alla squadra negli spogliatoi prima del match contro il Genoa: la mossa del patronMilan, sorpresa Cardinale! Presente a Marassi, visita alla squadra negli spogliatoi prima del match contro il Genoa: la mossa del patron ... calcionews24.com

Genoa, orario definito: a Marassi con il Milan domenica alle 12Finalmente la decisione che ha irretito non poco però i sostenitori rossoblù. Sarà comunque una festa e il congedo per Malinovskyi ... genova.repubblica.it