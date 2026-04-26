Il Como espugna Marassi | 0-2 al Genoa e aggancio alla Roma

Il Como ha vinto in trasferta contro il Genoa con il punteggio di 2-0, portando a casa tre punti importanti. La squadra ha segnato due gol nel primo tempo e ha mantenuto il risultato fino al fischio finale. Con questa vittoria, il Como si è portato al livello della Roma in classifica. La partita si è svolta allo stadio Marassi, davanti a un pubblico numeroso.

Il Como rialza la testa nel momento più delicato della stagione e lancia un messaggio d’autorità a tutta la zona Europa. Nel pomeriggio di Marassi, la formazione guidata da Cesc Fabregas ha superato con un netto 0-2 il Genoa di Daniele De Rossi, interrompendo un digiuno di successi che durava da tre turni. Una vittoria fondamentale che permette ai lariani di salire a quota 61 punti, agganciando ufficialmente la Roma al quinto posto e portandosi, almeno per qualche ora, a sole due lunghezze dalla Juventus quarta in classifica. La sfida si è messa subito in discesa per gli ospiti grazie al cinismo del solito Douvikas, glaciale nello sbloccare il punteggio dopo appena dieci minuti dal fischio d’inizio.🔗 Leggi su Sololaroma.it Notizie correlate La Roma cade a Marassi e viene agganciata dal Como: il Genoa di De Rossi sorprende i giallorossiLa Roma perde 2-1 in trasferta a Marassi contro il Genoa e complica il cammino per la qualificazione in Champions. Genoa-Como, problema all’occhio e sostituzione per Nico Paz: cos’è successo a Marassi(Adnkronos) – Problema all'occhio destro per Nico Paz nella partita di Serie A tra il suo Como e il Genoa di oggi, domenica 26 aprile. Contenuti di approfondimento Fabregas batte il Genoa e aggancia la Roma: De Rossi ko, decisivi Douvikas e DiaoIl Como vince a Marassi, allo spagnolo basta un gol per tempo. Ansia per le condizioni di Nico Paz e Bijlow, usciti all'intervallo per infortunio ... corrieredellosport.it Genoa-Como a Marassi: De Rossi sfida la squadra di FabregasDomenica 26 aprile a Marassi la 34ª giornata: Genoa salvo contro il Como di Fabregas in corsa Europa. Formazioni, dove vederla e pronostico ... lifestyleblog.it