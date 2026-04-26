Il Como espugna Marassi e aggancia la Roma al quinto posto

Il Como ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Genoa nel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A disputato al Ferraris. Le reti sono state segnate da Douvikas e Diao. Con questa vittoria, il Como torna a vincere dopo più di un mese e si porta a pari punti con la Roma, che occupa il quinto posto in classifica. La partita si è conclusa senza altri gol o episodi rilevanti.

AGI - Il Como ritrova la vittoria dopo oltre un mese. Gli uomini di Cesc Fabregas stendono 2-0 il Genoa nel match del Ferraris valevole per la trentaquattresima giornata della Serie A: decisive le reti di Douvikas e Diao. Dopo 8' i padroni di casa si ritagliano la loro prima occasione da rete con Vitinha che, imbeccato da Ekhator, supera Butez ma non riesce a centrare lo specchio della porta. Il vantaggio del Como . Due minuti più tardi i lariani passano in vantaggio grazie a un gol di Anastasios Douvikas, che realizza il colpo di testa vincente su un delizioso cross di Da Cunha. Il Genoa prova a reagire, ma al 23' gli ospiti vanno vicini al raddoppio con il solito Nico Paz, il cui mancino si spegne di poco sul fondo.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Como espugna Marassi e aggancia la Roma al quinto posto Notizie correlate Il Como espugna Marassi: 0-2 al Genoa e aggancio alla RomaIl Como rialza la testa nel momento più delicato della stagione e lancia un messaggio d’autorità a tutta la zona Europa. Leggi anche: Il Como espugna Marassi, 2 a 0 al Genova Contenuti utili per approfondire Il Como espugna Marassi, 2 a 0 al GenovaAGI - Il Como ritrova la vittoria dopo oltre un mese. Gli uomini di Cesc Fabregas stendono 2-0 il Genoa nel match del Ferraris valevole per la trentaquattresima giornata della Serie A: decisive le ret ... msn.com Genoa-Como, Fiorentina-Sassuolo, Milan-Juve e tennis: le ultimissimeFabregas aggancia la Roma. Gara senza reti al Franchi. Le probabili formazioni di stasera. Masters 1000 Madrid, quando seguire Musetti-Lehecka ... corrieredellosport.it