Da lunedì 18 maggio a domenica 24 maggio 2026, il tempo in Italia sarà influenzato da una certa variabilità atmosferica tipica della primavera avanzata. Durante la settimana sono previste diverse condizioni meteorologiche, con possibili piovaschi e alternanza tra giornate più soleggiate e periodi di nuvolosità. Le temperature rimarranno in linea con le medie stagionali, senza particolari anomalie registrate. La previsione indica un andamento variabile, con alcune giornate caratterizzate da cambiamenti nel cielo e nelle condizioni del tempo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Quadro generale. La settimana compresa tra lunedì 18 maggio e domenica 24 maggio 2026 si colloca nel pieno della primavera avanzata, una fase tipicamente caratterizzata da grande variabilità atmosferica sull’Italia. Il quadro più probabile vede una situazione dinamica con alternanza tra fasi più stabili e passaggi instabili. In particolare è attesa una prevalenza di condizioni primaverili instabili al Centro-Nord, mentre il Sud potrebbe sperimentare fasi più stabili e temperature progressivamente più elevate. La presenza di aria più fresca in quota e il progressivo rafforzamento dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo potrebbero determinare contrasti termici favorevoli allo sviluppo di temporali pomeridiani, soprattutto sulle zone interne e alpine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il meteo in Italia da domani, 18 maggio 2026, a domenica 24: come sarà il tempo della settimana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Allerta Meteo, Italia travolta da tornado, grandine e maltempo estremo. ALLARME ROSSO per il weekend

Sullo stesso argomento

Previsioni meteo in Italia: da domani, 1 maggio 2026, a domenica 3. Come sarà il tempoABBONATI A DAYITALIANEWS Venerdì 1 maggio: instabilità diffusa al Centro-Nord, più stabile al Sud La giornata di venerdì sarà caratterizzata da...

Meteo Italia, le previsioni per domani, 24 aprile 2026: come sarà il tempo sulla PenisolaABBONATI A DAYITALIANEWS Una giornata divisa tra sole e instabilità Domani, venerdì 24 aprile 2026, l’Italia sarà interessata da condizioni...

Domenica di sole e temperature in aumento! Buongiorno amici! Il meteo concede una tregua: oggi il sole sarà il protagonista su quasi tutta Italia. Da segnalare solo qualche locale annuvolamento e possibili brevi fenomeni diurni sull'Appennino centro-s x.com

Posti da vedere nel nord Italia in 2,5 giorni tra Bologna e Bergamo? reddit

Meteo, l'anticiclone alla riconquista dell'Italia: torna fase stabile e molto mitePrimavera dinamica e imprevedibile: sole e bel tempo da oggi, rischio temporali martedì ma poi da mercoledì il caldo. Prima avanzata dell’alta pressione con il sole che tornerà a essere il grande prot ... rainews.it

Meteo verso il Primo maggio, Italia divisa in due: maltempo al Nord e sole al SudAddio bel tempo al Nord, il meteo cambia volto in Italia e già domani si profila una brusca virata per le regioni settentrionali con il ritorno del maltempo. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile m ... adnkronos.com