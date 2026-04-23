Per venerdì 24 aprile 2026, le previsioni indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili su tutto il territorio italiano. Durante le ore del mattino, si prevedono prevalenti momenti di sole, mentre nel pomeriggio si registrano possibili episodi di instabilità, con piogge e temporali sparsi. La presenza di nubi e di fenomeni temporaleschi si concentrerà principalmente nelle zone interne e nelle aree montuose.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una giornata divisa tra sole e instabilità. Domani, venerdì 24 aprile 2026, l’Italia sarà interessata da condizioni meteorologiche variabili, con un’alternanza tra momenti di stabilità e fenomeni di instabilità soprattutto nelle ore pomeridiane. La situazione sarà influenzata da correnti fresche in quota che favoriranno lo sviluppo di nubi e locali precipitazioni. Nord Italia: rovesci e temporali sparsi. Al Nord la giornata inizierà con cieli parzialmente nuvolosi, ma nel corso delle ore si assisterà a un aumento della nuvolosità. Nel pomeriggio sono attesi rovesci e temporali sparsi, in particolare su Alpi, Prealpi e zone di pianura tra Piemonte, Lombardia e Veneto.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo Italia, le previsioni per domani, 24 aprile 2026: come sarà il tempo sulla Penisola

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