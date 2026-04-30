Da domani, 1 maggio 2026, e fino a domenica 3 maggio, le previsioni meteo in Italia indicano instabilità diffusa al Centro-Nord, con precipitazioni e cielo spesso coperto. Al Sud, invece, si prevedono condizioni più stabili e soleggiate. Venerdì, in particolare, la giornata presenterà tempo variabile su molte aree, con fenomeni più frequenti nelle regioni centrali e settentrionali. Le temperature rimarranno nella media stagionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Venerdì 1 maggio: instabilità diffusa al Centro-Nord, più stabile al Sud. La giornata di venerdì sarà caratterizzata da condizioni variabili su gran parte del Paese, soprattutto al Centro-Nord. Una perturbazione in transito porterà rovesci e temporali sparsi, più probabili nelle ore pomeridiane su regioni come Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio. Al Sud e sulle Isole Maggiori il tempo si manterrà generalmente più tranquillo, con ampie schiarite e temperature miti, anche se non si esclude qualche locale pioggia nelle aree interne. Le temperature saranno in lieve calo al Nord, mentre resteranno stabili o leggermente sopra la media stagionale al Sud.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Previsioni meteo in Italia: da domani, 1 maggio 2026, a domenica 3. Come sarà il tempo

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