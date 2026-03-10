Il clamoroso exploit sulla capolista riporta un po’ di serenità Entusiasmo fra i tifosi applausi a tutta la squadra | Aquile dal cuore grande trascinate dal Picco

La squadra dello Spezia ha ottenuto una vittoria importante contro la capolista Monza, suscitando entusiasmo tra i tifosi e applausi per i giocatori. I tifosi hanno esultato, definendo la squadra “aquile dal cuore grande” e il “Picco” come uno stadio “strepitoso e trascinante”. La vittoria ha riacceso la speranza di restare in categoria, e i supporters si sono dichiarati pronti a credere ancora nella salvezza.

"Spezia dal cuore grande, ‘Picco’ strepitoso e trascinante: abbiamo vinto insieme!". Tifosi aquilotti in delirio per la meritata vittoria dei bianchi contro la capolista Monza: "Siamo tornati in corsa per la salvezza, dobbiamo crederci tutti. Dieci e lode a Artistico, Bandinelli e Comotto, bravo anche Donadoni". Al settimo cielo Gabriele Vegnuti: "Partita da infarto, i ragazzi ci hanno messo cuore, anima e una buona tecnica. È uno Spezia in crescita, capace di ribaltare il 2-0 della capolista con una prova di grandissimo carattere e personalità. Il tutto nonostante le numerose defezioni. ‘Picco’ semplicemente strepitoso, i tifosi non hanno mollato un attimo scendendo in campo con gli Aquilotti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il clamoroso exploit sulla capolista riporta un po’ di serenità. Entusiasmo fra i tifosi, applausi a tutta la squadra: "Aquile dal cuore grande trascinate dal Picco» Articoli correlati Napoli, Alisson Santos sulle orme di Kvaratskhelia: è già nata una stella! Dal paragone all’entusiasmo dei tifosi, sognando la SeleçãoNico Gonzalez show, che doppietta contro il Real Sociedad! Le condizioni per il riscatto dell’Atletico Madrid Liverpool, ufficiale il rinnovo di... Daniele Dal Moro rompe il silenzio sulla squalifica dal Grande FratelloDaniele Dal Moro pubblica il video incriminato dietro la sua squalifica dal Grande Fratello e apre il vaso di Pandora sul Caso Signorini con una chat...