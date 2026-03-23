"> L’Italia si gioca tutto nei playoff verso il Mondiale 2026 e, dall’esterno, arrivano parole di rispetto ma anche di forte richiamo alla storia. Fernando Llorente, intervenuto a margine del Legends Sport Trophy of Padel di Milano, ha analizzato il momento degli azzurri, sottolineando il peso della sfida imminente. L’ex attaccante spagnolo non ha nascosto la complessità del momento: «Posso solo immaginare, è un momento molto complicato per voi. Non è possibile che l’Italia resti fuori dal terzo Mondiale consecutivo, dal punto di vista storico siete a livello altissimo». Un richiamo chiaro alla tradizione azzurra, che però non basta da sola: «Avete vinto quattro volte i Mondiali e l’Italia deve esserci sempre. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Llorente crede nella rimonta: «Può ancora farcela»

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