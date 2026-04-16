Il futuro di Antonio Conte al Napoli resta incerto, con dichiarazioni di Salvione che indicano possibili sviluppi imprevedibili. La situazione attuale coinvolge il club e l’allenatore, senza conferme ufficiali sul suo eventuale addio o prolungamento. Le trattative tra le parti continuano, ma non sono stati divulgati dettagli specifici sui piani futuri. La questione rimane aperta e suscita attenzione tra i tifosi.

Il futuro di Antonio Conte resta uno dei nodi principali in casa Napoli. A fare il punto è stato Pasquale Salvione, intervenuto a Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio. Il giornalista ha spiegato che il tema va affrontato senza certezze premature. Molto dipenderà dal confronto tra l’allenatore e Aurelio De Laurentiis. Secondo Salvione, il faccia a faccia dovrà arrivare presto. L’obiettivo è chiaro: capire se esistono ancora le condizioni per andare avanti insieme e, soprattutto, programmare con anticipo la prossima stagione. In questo momento, lo scenario resta aperto. I rapporti tra i due sono buoni, ma la decisione finale andrà presa con lucidità.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Salvione: “Conte-De Laurentiis, può succedere di tutto”

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