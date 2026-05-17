Il maritozzo, dolce tradizionale italiano, si presenta ora nella versione estiva creata da Iginio Massari. Questa nuova interpretazione mantiene gli elementi classici, ma introduce una modifica legata alla stagione calda, prestando attenzione a come il freddo possa essere integrato nel prodotto. La proposta si distingue per una rivisitazione che rispetta la tradizione, pur esplorando nuove possibilità legate alle temperature più elevate. La versione estiva del maritozzo si rivolge a un pubblico in cerca di un dolce che si adatti alle stagioni calde.

Il maritozzo cambia stagione, ma non identità. È questo il punto da cui parte il nuovo Maritozzo Estivo firmato da Iginio Massari, una variazione sul tema costruita attorno a un elemento che nel mondo della pasticceria italiana continua a essere trattato con cautela: il freddo. Non un semplice maritozzo con il gelato, insomma, ma un lavoro di equilibrio tecnico che prova a spostare il dolce romano fuori dalla comfort zone della panna montata senza trasformarlo in un dessert da passeggio qualsiasi. L’idea nasce all’interno di Iginio Massari Alta Pasticceria e prende forma attraverso un incontro con il gelatiere Raffaele Del Verme. Il punto di partenza resta l’impasto del maritozzo: soffice, ricco ma calibrato, costruito secondo quella grammatica rigorosa che da anni accompagna il lavoro del maestro bresciano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il maritozzo di Massari diventa estivo

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Il SEGRETO dei maritozzi di Iginio Massari

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