Cracco sbarca a Roma | il suo segreto per il maritozzo perfetto e c' è un ingrediente che non ti aspetti

A inizio marzo, uno chef noto per la sua carriera nel settore della ristorazione ha aperto un nuovo hotel nel centro di Roma, chiamato Corinthia. La struttura ospita tre locali: un ristorante, un bistrot e un cocktail bar, tutti gestiti dallo stesso professionista. Questa apertura rappresenta il debutto dello chef nella capitale italiana, con un’offerta culinaria e di intrattenimento articolata all’interno dell’hotel.