Cracco sbarca a Roma | il suo segreto per il maritozzo perfetto e c' è un ingrediente che non ti aspetti
A inizio marzo, uno chef noto per la sua carriera nel settore della ristorazione ha aperto un nuovo hotel nel centro di Roma, chiamato Corinthia. La struttura ospita tre locali: un ristorante, un bistrot e un cocktail bar, tutti gestiti dallo stesso professionista. Questa apertura rappresenta il debutto dello chef nella capitale italiana, con un’offerta culinaria e di intrattenimento articolata all’interno dell’hotel.
A inizio marzo di quest’anno ha aperto un nuovo hotel in centro a Roma, il Corinthia (ne abbiamo parlato qui), che segna il debutto nella Capitale dello chef Carlo Cracco, che sigla tre location all’interno della struttura: il ristorante Viride, il bistrot Piazzetta, il cocktail bar Ocra. La.🔗 Leggi su Romatoday.it
Quanto costa mangiare nel ristorante di Cracco a Roma: nel menù del bistrot il maritozzo salato da 22 euroA Marzo ha aperto nel centro storico di Roma il nuovo ristorante di Carlo Cracco, Viride, accompagnato dal bistrot Piazzetta.
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