il croissant diventa burger con la benedizione di iginio massari

La scena è questa: croissant burger fragranti, sfoglia bicolore che racchiude 110 grammi di fassona. Sua maestà Iginio Massari li assaggia in anteprima, ma - nel suo stile - non si sbilancia. Traduzione: «Si è divertito», commenta il figlio Nicola - neo Amministratore Delegato dell'impresa di famiglia - che dal 23 febbraio propone la novità al ristorante Cardinale di Milano, aperto meno di un anno fa con la sorella Debora e tre soci. «Il fatto è che papà non è molto diverso da come lo vedete a Masterchef». Per dire, quando tempo fa gli presentarono una nuova linea di gelati lì assaggiò con molta calma, poi la sentenza: «Ecco, ora potete ricominciare tutto daccapo». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

