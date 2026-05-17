Il lunghissimo applauso per Mattarella sul Centrale prima di Sinner

Prima dell'inizio del match tra Jannik Sinner e l'avversario, i circa 10.000 spettatori presenti nel centrale hanno dedicato un applauso di lunga durata al presidente della Repubblica, che si trovava tra il pubblico. L'evento si è svolto prima dell'inizio del confronto, con il pubblico che ha applaudito intensamente. Il presidente ha assistito alla manifestazione di entusiasmo, che ha coinvolto gli spettatori presenti nello stadio.

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AGI - Un lunghissimo applauso da parte dei circa 10.000 tifosi presenti sul centrale del Foro italico per la finale degli internazionali d’Italia tra Sinner e Casper Ruud ha salutato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella prima dell’esecuzione dell’inno nazionale cantato dal coro delle voci bianche dell’Accademia di Santa Cecilia. In tribuna autorità, insieme a Mattarella, moltissimi politici, dal presidente della Camera Fontana ai vicepremier Salvini e Tajani, i ministri Abodi e Calderone e Adriano. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il lunghissimo applauso per Mattarella sul Centrale prima di Sinner ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mattarella a Padova per i 75 anni del Cuamm: Costruire pace è un dovere Sullo stesso argomento Lungo applauso per il presidente della Repubblica Sergio MattarellaL'ingresso del Capo dello Stato al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (Video Giuseppe Cabras NewPressPhoto). Leggi anche: Sinner, la sfida di Pellegrino: “Non mi spaventa affrontarlo sul Centrale” Spero che i servizi segreti abbiano identificato, i 787 presenti in aperta polemica, contro il governo Meloni. Come tutti i comunisti vanno al voto e festeggiano, con il terremoto, alluvione, rapina, e saccheggi. Ridimensionati che sottraggono risorse pubbliche? x.com A Milano il lungo applauso della Scala per MattarellaMilano, 11 mag. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto da un caloroso applauso al suo ingresso al Teatro alla Scala di Milano dove ha assistito al concerto per l ... quotidiano.net Scala di Milano, Mattarella al concerto degli 80 anni dalla riapertura del teatroLeggi su Sky TG24 l'articolo La Scala di Milano, Mattarella al concerto degli 80 anni dalla riapertura del teatro ... tg24.sky.it