Sinner la sfida di Pellegrino | Non mi spaventa affrontarlo sul Centrale

Andrea Pellegrino si sta preparando per affrontare Jannik Sinner agli ottavi del Masters 1000 di Roma. Oggi, nel terzo turno, il tennista italiano ha battuto lo statunitense Frances Tiafoe, conquistando così il suo posto nel prossimo incontro contro il numero uno del mondo. Sinner, che aveva sconfitto Popyrin in precedenza, sarà il prossimo avversario di Pellegrino sulla terra battuta del Centrale.

(Adnkronos) – Andrea Pellegrino si prepara per sfidare Jannik Sinner. Oggi, martedì 11 maggio, il tennista azzurro ha battuto lo statunitense Frances Tiafoe nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, regalandosi il match contro il numero 1 del mondo agli ottavi, a sua volta vincente contro Popyrin. Pellegrino, numero 155 del mondo e partito dalle qualificazioni, però non ha paura: "Non mi spaventa giocare contro Sinner sul Centrale, però comunque mi emoziona parecchio", ha ammesso Pellegrino, "giocare davanti a tutte quelle persone con il giocatore più forte del mondo, che ha vinto gli ultimi cinque tornei che ha giocato, sarà un’emozione incredibile e spero di potermela godere".🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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