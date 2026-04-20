Il questore ha disposto la sospensione della licenza di un bar a Sassuolo per quindici giorni. La decisione è stata presa dopo che sono stati segnalati episodi di risse e di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della stazione, frequentata anche da soggetti con precedenti penali. La misura mira a contrastare le attività illegali e a garantire maggiore sicurezza nel quartiere.

È stata disposta la sospensione della licenza per 15 giorni a un bar di Sassuolo, dopo che il locale è stato segnalato come punto di ritrovo per persone con precedenti penali. Il provvedimento, notificato dalla Polizia di Stato, è stato adottato per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, in particolare dei minori che frequentano la zona della stazione ferroviaria. Le verifiche delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione è arrivata al termine di una serie di controlli condotti dal personale del Commissariato di P.S. di Sassuolo e dalla Polizia Locale. Le verifiche sono iniziate alla fine di gennaio e hanno permesso di accertare che il bar era abitualmente frequentato da soggetti con precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il questore sospende la licenza a un bar di Sassuolo: rissa e spaccio in zona stazione

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