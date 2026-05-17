Il Lecco è alla pari del Catania ma il gol non arriva | sfida in parità
Il Lecco e il Catania si sono affrontati allo stadio Rigamonti Ceppi, che ha registrato il tutto esaurito con oltre 5.000 presenti. La partita si è conclusa senza reti, mantenendo le due squadre sullo 0-0. Entrambe le formazioni hanno mostrato un atteggiamento equilibrato sul campo, senza riuscire a trovare la rete durante i novanta minuti. Il risultato lascia aperte le possibilità di un eventuale ritorno, previsto per la metà della settimana.
Il Lecco si ferma sullo 0-0 con il Catania davanti a un Rigamonti Ceppi sold out (più di 5mila spettatori), ma la sensazione che lascia è di potersela giocare alla pari con i forti etnei anche al ritorno, mercoledì.Valente sceglie Bonaiti per sostituire lo qualificato Metlika. Out ancora un turno. 🔗 Leggi su Today.it
Lecco-Pianese 1-1: gli highlights | Rit. 1° turno Fase Nazionale Playoff Serie C Sky Wifi 2025/26
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