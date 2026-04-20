Punticino Lecco Konaté non si ferma Ma il Lume fa pari

Nel match tra Lecco e Lumezzane, il risultato finale è stato di 2-2. Konaté ha segnato ancora, mentre il Lumezzane ha pareggiato. La squadra di casa ha perso due punti rispetto al secondo in classifica e mantiene il terzo posto. A 90 minuti dalla fine della stagione, il Lecco conserva un vantaggio di due punti sul Trento e di tre sul Renate.

Il Lecco non va oltre il 2-2 contro un buon Lumezzane, perde due lunghezze dal Brescia secondo e rimane al terzo posto mantenendo inalterato, a 90’ dal termine della stagione regolare, il vantaggio su Trento (2 punti) e Renate (3). Per il Lumezzane questo punto significa invece la matematica certezza di disputare i playoff. La partita inizia con oltre 30’ di ritardo a causa di un fortissimo acquazzone. Nei primi 25’ non succede nulla, poi il Lecco passa alla prima fiammata: angolo di Kritta e stacco imperioso di Konaté che supera Drago. Al 36’ Iori mette la palla sul secondo palo, Romani e Caccamo si allacciano e l’arbitro vede un fallo del difensore del Lecco, decretando il rigore trasformato da Iori.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Punticino Lecco. Konaté non si ferma. Ma il “Lume“ fa pari Notizie correlate Serie D. FolloGavo, pari in Umbria. A Trestina un punticinoIl Follonica Gavorrano aggancia il pari nella ripresa e trova un punto in casa del Trestina (1-1 il finale), portando a quattro i risultati utili... Vicenza distratto, il Trento fa il colpo. Brescia flop, crolla il Lecco, pari dell'Inter U23Il turno infrasettimanale del girone A sorprende con la contemporanea sconfitta delle prime tre in classifica.