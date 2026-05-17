Il lavoro c’è mancano i candidati | nel Ternano a vuoto quasi cinquemila colloqui

Da ternitoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel territorio del Ternano, si sono tenuti quasi cinquemila colloqui di lavoro, ma circa un terzo di questi è stato annullato perché nessuno si è presentato. Per il 2025, si prevede che quasi un colloquio su tre venga annullato per questa ragione. Questa situazione evidenzia una discrepanza tra le opportunità di impiego disponibili e la presenza di candidati pronti a partecipare alle selezioni. La mancanza di partecipazione ai colloqui si verifica in un contesto in cui il mercato del lavoro offre molte posizioni aperte.

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Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. A dirlo è l’ufficio studi dell’associazione di artigiani e piccole imprese Cgia di Mestre.“La difficoltà di reperire personale per mancanza di candidati è un fenomeno esploso negli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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