Il lavoro c’è mancano i candidati | nel Ternano a vuoto quasi cinquemila colloqui

Nel territorio del Ternano, si sono tenuti quasi cinquemila colloqui di lavoro, ma circa un terzo di questi è stato annullato perché nessuno si è presentato. Per il 2025, si prevede che quasi un colloquio su tre venga annullato per questa ragione. Questa situazione evidenzia una discrepanza tra le opportunità di impiego disponibili e la presenza di candidati pronti a partecipare alle selezioni. La mancanza di partecipazione ai colloqui si verifica in un contesto in cui il mercato del lavoro offre molte posizioni aperte.

Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. A dirlo è l’ufficio studi dell’associazione di artigiani e piccole imprese Cgia di Mestre.“La difficoltà di reperire personale per mancanza di candidati è un fenomeno esploso negli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Lavoro, nel Nordest sempre più colloqui a vuoto. E un terzo delle aziende non trova candidatiNel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre non si è svolto perché nessun candidato si è presentato alla selezione.

Lavoro, nel Nordest sempre più colloqui a vuoto: in Veneto un terzo delle aziende non trova candidatiNel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre non si è svolto perché nessun candidato si è presentato alla selezione.

CON. SERVICE SOCIETA CONSORTILE S.R.L - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Mammarella: C’è ancora una fiammella accesa per salvare la TernanaCarlo Mammarella è tornato a parlare ai microfoni di Ternana Time, trasmissione andata in onda ieri sera, affrontando tutti i temi più delicati legati al futuro rossoverde: dalla procedura falliment ... ternananews.it

Ternana Calcio: è finita. Le Fere sono fallite, ripartiranno dai dilettantidi Mattia Farinacci Non c’è più niente da fare: la Ternana Calcio è fallita. L’epilogo più triste del calcio ternano si è materializzato dopo un mese di trattative e tentativi disperati per cercare di ... umbria24.it

La schermata titolo del gioco è anche un tutorial su come giocare. reddit