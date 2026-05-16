Lavoro nel Nordest sempre più colloqui a vuoto E un terzo delle aziende non trova candidati

Nel Nordest, le aziende continuano a incontrare difficoltà nel trovare candidati per le posizioni aperte. Nel 2025, circa un terzo dei colloqui di lavoro programmati non si sono svolti perché nessuno si è presentato. Questa situazione evidenzia una crescente discrepanza tra richieste del mercato e disponibilità di lavoratori, con molte selezioni che finiscono senza esiti concreti. I dati indicano che il problema riguarda soprattutto le aziende del settore industriale e dei servizi.

Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre non si è svolto perché nessun candidato si è presentato alla selezione. È quanto rileva l’ufficio studi della Cgia, sulla base dei dati del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro.Il fenomeno ha registrato una crescita molto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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