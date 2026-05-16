Lavoro nel Nordest sempre più colloqui a vuoto | in Veneto un terzo delle aziende non trova candidati

Nel Nordest, in particolare nel Veneto, si registra un aumento dei colloqui di lavoro senza esito. Nel 2025, circa un terzo delle aziende che avevano programmato incontri con candidati non ha potuto completare le selezioni perché nessuno si è presentato. La mancanza di partecipanti ha causato numerosi incontri saltati, evidenziando una difficoltà crescente nel trovare candidati disponibili per le aziende della regione. La situazione riguarda diversi settori e si ripete in più occasioni nel corso dell’anno.

Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre non si è svolto perché nessun candidato si è presentato alla selezione. È quanto rileva l’ufficio studi della Cgia, sulla base dei dati del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro.Il fenomeno ha registrato una crescita molto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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