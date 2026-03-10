Juventus Women Primavera goleada al Livorno | bianconere in finale di Women’s Viareggio Cup

La Juventus Women Primavera ha battuto il Livorno con un risultato schiacciante e si è qualificata per la finale della Women’s Viareggio Cup. La squadra ha ottenuto la vittoria ieri, subito dopo aver superato la Fiorentina in una gara precedente. La partita contro il Livorno si è conclusa con un netto vantaggio delle bianconere, che ora si preparano a giocare l’ultimo atto del torneo.

