Dal 22 al 24 maggio, il Palasport di Genova sarà il palcoscenico di una competizione internazionale di pallavolo femminile. L'evento, denominato Aia Aequilibrium Cup Women Elite, vedrà la partecipazione di alcune delle migliori squadre al mondo. La struttura sportiva si prepara ad accogliere atleti di alto livello, portando in città un appuntamento di rilievo nel panorama sportivo internazionale.

Il Palasport di Genova si trasformerà, tra il 22 e il 24 maggio, nel fulcro della pallavolo mondiale ospitando l’Aia Aequilibrium Cup Women Elite. Il torneo vedrà protagonista la Nazionale italiana, attuale detentrice dei titoli olimpico e mondiale, impegnata in un serrato quadrangolare contro le formazioni di Serbia, Turchia e Polonia prima dell’inizio della Volleyball Nations League. Un palcoscenico d’élite a due passi dal mare ligure. La città di Genova si prepara ad accogliere tre giorni di pura energia sportiva, con il Palasport che farà da cornice a sfide di altissimo livello. L’evento, che punta a offrire spettacolo e divertimento agli appassionati, vedrà la squadra guidata dal CT Velasco misurarsi con avversarie di fama internazionale in una serie di incontri programmati per tutto il fine settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova sfida il mondo: l’Italia azzurra testa le top al Palasport

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