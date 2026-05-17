Il Giro d' Italia torna a Milano | il Velodromo Vigorelli si trasforma nel cuore della passione rosa

Milano si appresta ad accogliere nuovamente il Giro d'Italia, con il Velodromo Vigorelli pronto a ospitare l’evento. In vista del traguardo previsto per il 24 maggio, il Comune ha annunciato una serie di iniziative che includono eventi, mostre e competizioni. Questi appuntamenti sono stati organizzati per celebrare la novantesima edizione della corsa rosa che attraverserà la città. La manifestazione si svolgerà nel quadro di un palinsesto dedicato a questa storica competizione ciclistica.

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