Il Giro d' Italia torna a Milano | il Velodromo Vigorelli si trasforma nel cuore della passione rosa
Milano si appresta ad accogliere nuovamente il Giro d'Italia, con il Velodromo Vigorelli pronto a ospitare l’evento. In vista del traguardo previsto per il 24 maggio, il Comune ha annunciato una serie di iniziative che includono eventi, mostre e competizioni. Questi appuntamenti sono stati organizzati per celebrare la novantesima edizione della corsa rosa che attraverserà la città. La manifestazione si svolgerà nel quadro di un palinsesto dedicato a questa storica competizione ciclistica.
Milano si prepara a riabbracciare il Giro d'Italia. In vista del traguardo della tappa del 24 maggio, il Comune ha varato "Aspettando il Giro", un ricco palinsesto diffuso di eventi, mostre e competizioni che celebrerà la novantesima volta della corsa rosa sotto la Madonnina.Il fulcro delle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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