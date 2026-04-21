A Milano, il cantiere in corso nel centro di via Santa Radegonda e via Agnello sta portando avanti i lavori di riqualificazione di Palazzo Odeon. L’intervento prevede il recupero e la valorizzazione di uno degli edifici più rappresentativi dell’area, con l’obiettivo di completare i lavori entro maggio 2027. La trasformazione interessa le parti esterne e interne del complesso, che si trova nel cuore della città.

Il cantiere che sta trasformando il cuore di via Santa Radegonda e via Agnello prosegue spedito, con l’obiettivo di restituire al centro di Milano un pezzo fondamentale della sua identità urbana entro maggio 2027. Palazzo Odeon, l’immobile iconico che oggi appartiene al Fondo Aedison sotto la gestione di Kryalos Sgr, sta per cambiare volto, evolvendosi in un complesso multifunzionale che integrerà spazi per il commercio, l’intrattenimento e la promozione culturale. Dalle ferite della guerra alla nuova destinazione d’uso. Le strutture che oggi ospitano i lavori di riqualificazione portano con sé una stratificazione storica che risale al 1929, anno dell’inaugurazione del complesso progettato dagli architetti Aldo Avati e Giuseppe Laveni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, Palazzo Odeon si trasforma: il nuovo cuore della cultura

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