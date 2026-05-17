Il Giro d' Italia arriva a Chiavari | grande festa in piazza Roma con giochi musica e animazione
Il Giro d'Italia si avvicina a Chiavari e la città si sta preparando per accogliere questa tappa significativa. In piazza Roma si terrà un evento con giochi, musica e animazione, attirando l’attenzione di residenti e visitatori. La giornata sarà caratterizzata da momenti di intrattenimento e partecipazione pubblica, mentre le autorità locali organizzano le attività per celebrare l’arrivo della corsa. La manifestazione rappresenta un’occasione di festa e di incontro tra sport e comunità.
Chiavari si prepara a vivere una giornata storica accogliendo uno degli eventi sportivi più prestigiosi e seguiti al mondo. Mercoledì 20 maggio la città sarà protagonista con l’arrivo dell’ 11^ tappa del Giro d’Italia 2026, Porcari–Chiavari, trasformandosi in un grande palcoscenico a cielo aperto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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