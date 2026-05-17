Il Giro d' Italia arriva a Chiavari | grande festa in piazza Roma con giochi musica e animazione

Da genovatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro d'Italia si avvicina a Chiavari e la città si sta preparando per accogliere questa tappa significativa. In piazza Roma si terrà un evento con giochi, musica e animazione, attirando l’attenzione di residenti e visitatori. La giornata sarà caratterizzata da momenti di intrattenimento e partecipazione pubblica, mentre le autorità locali organizzano le attività per celebrare l’arrivo della corsa. La manifestazione rappresenta un’occasione di festa e di incontro tra sport e comunità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Chiavari si prepara a vivere una giornata storica accogliendo uno degli eventi sportivi più prestigiosi e seguiti al mondo. Mercoledì 20 maggio la città sarà protagonista con l’arrivo dell’ 11^ tappa del Giro d’Italia 2026, Porcari–Chiavari, trasformandosi in un grande palcoscenico a cielo aperto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

FIGLIODIEGO SI E' SCHIACCIATO LE DITA NELLA PORTA DA FIGLIACHIARA DURANTE IL NASCONDINO...

Video FIGLIODIEGO SI E' SCHIACCIATO LE DITA NELLA PORTA DA FIGLIACHIARA DURANTE IL NASCONDINO...

Sullo stesso argomento

Una notte da ‘Anni ‘90’: in piazza arriva lo spettacolo 'Rewind' con dj, animazione e scenografiePer la prima volta a Ferrara arriva ‘Rewind 90 - Big Show’ un’esperienza dedicata alla musica e all’immaginario dell’ultima decade del millennio...

Leggi anche: Mercato, musica e laboratori: in Piazza del Carmine arriva la "Festa di Primavera"

il giro d italiaMilano si prepara ad accogliere il ritorno del Giro d'ItaliaMilano si prepara ad accogliere il ritorno del Giro d'Italia con Aspettando il Giro, un palinsesto diffuso di eventi - tra mostre, incontri e competizioni giovanili - costruito intorno alla tappa de ... ansa.it

il giro d italiaGiro d’Italia 2026, tappa di oggi Cervia-Corno alle Scale: orari, percorso, tv. Vingegaard per una nuova stoccataVa a chiudersi la prima settimana del Giro d'Italia 2026. In scena oggi la nona frazione: da Cervia a Corno alle Scale, di 184 chilometri. Arrivo molto ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web