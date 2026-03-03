Mercato musica e laboratori | in Piazza del Carmine arriva la Festa di Primavera

Domenica 8 marzo, Piazza del Carmine sarà il luogo di una nuova iniziativa con musica, laboratori e mercatini. L’evento si chiama

Domenica 8 marzo, Piazza del Carmine ospita la "Festa di Primavera", un evento organizzato da La Fierucola con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana. La manifestazione si svolge nell'arco dell'intera giornata, con orario continuato dalle 9:00 alle 19:00, offrendo ai visitatori un'occasione di incontro e scoperta delle tradizioni locali. L'iniziativa vede la partecipazione di banchi dedicati all'artigianato artistico, focalizzati sulla proposta di oggetti funzionali ed estetici, affiancati da espositori di prodotti alimentari biologici.

