Una serata dedicata agli anni '90 si svolge a Ferrara con l’evento ‘Rewind 90 - Big Show’. La piazza ospita uno spettacolo che include musica, animazione e scenografie ispirate a quel periodo. Per la prima volta nella città, l’evento si propone di ricreare l’atmosfera di quegli anni attraverso un’esibizione che coinvolge il pubblico con elementi visivi e sonori.

Per la prima volta a Ferrara arriva ‘Rewind 90 - Big Show’ un’esperienza dedicata alla musica e all’immaginario dell’ultima decade del millennio scorso. Venerdì 10 luglio, piazza Ariostea si trasformerà in un grande spazio di condivisione, dove musica, spettacolo e partecipazione collettiva daranno vita a una serata unica sotto le stelle. “’Rewind 90’ – spiegano gli organizzatori - è molto più di un evento musicale: è un viaggio emozionale tra le hit che hanno segnato una generazione, reinterpretate in uno show moderno, coinvolgente e di grande impatto”. Una produzione artistica completa accompagnerà il pubblico in un’esperienza immersiva, tra dj set, performance live, animazione e scenografie spettacolari. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Una notte da ‘Anni ‘90’: in piazza arriva lo spettacolo 'Rewind' con dj, animazione e scenografie

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