Agrigento conquista Londra | il bronzo mondiale di Gin Valle nell' olimpo dei distillati
Londra ha ospitato recentemente la premiazione dei The Gin Guide Awards 2026, durante la quale Gin Valle, distillato proveniente da Agrigento, ha ottenuto una medaglia di bronzo. La vittoria segna un riconoscimento internazionale per l’azienda siciliana, che ora figura tra le eccellenze mondiali nel settore dei distillati. L’evento ha attirato l’attenzione di operatori e appassionati provenienti da diversi paesi.
Londra è diventata il palcoscenico di un successo straordinario per l'imprenditoria di Agrigento. Gin Valle ha infatti conquistato la medaglia di bronzo ai The Gin Guide Awards 2026, entrando di diritto tra le eccellenze mondiali del settore. La competizione, considerata tra le più autorevoli a.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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