Londra premia l’eccellenza | il gin all’uva Albana conquista il podio
Un marchio romagnolo ha ottenuto un riconoscimento importante a Londra, vincendo un premio per il suo gin all’uva Albana. Si tratta di un prodotto che ha superato concorrenti di livello internazionale, grazie all’utilizzo di un ingrediente particolare. La ricetta del gin prevede l’impiego dell’uva Albana, che ha contribuito a renderlo unico nel suo genere. La premiazione si è svolta in una delle principali città del Regno Unito.
? Punti chiave Come ha fatto un marchio romagnolo a battere i giganti mondiali?. Quale ingrediente segreto trasforma l'uva Albana in un gin premiato?. Perché il nuovo Golden Placidia ha vinto l'argento al primo debutto?. Cosa significa questo successo per il futuro della distillazione in Romagna?.? In Breve Alba87 Gin ottiene bronzo Contemporary Style dopo argento 2023 e bronzo 2025.. Golden Placidia Gin vince argento dopo oltre un anno di ricerca botanica.. Uva Albana rappresenta la prima DOCG per i vini bianchi in Italia nel 1987.. Il successo promuove la distillazione romagnola sui mercati internazionali di Londra.. I premi World Gin Awards 2026 di Londra hanno sancito il successo internazionale del marchio Romagnolo fondato dal cesenate Zavalloni.🔗 Leggi su Ameve.eu
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