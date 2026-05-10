Londra premia l’eccellenza | il gin all’uva Albana conquista il podio

Un marchio romagnolo ha ottenuto un riconoscimento importante a Londra, vincendo un premio per il suo gin all’uva Albana. Si tratta di un prodotto che ha superato concorrenti di livello internazionale, grazie all’utilizzo di un ingrediente particolare. La ricetta del gin prevede l’impiego dell’uva Albana, che ha contribuito a renderlo unico nel suo genere. La premiazione si è svolta in una delle principali città del Regno Unito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui