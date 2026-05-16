Durante il Salone del Libro di Torino, Guidalberto Bormolini ha espresso opinioni sul corpo e sullo yoga. Ha paragonato il corpo a un treno senza binari, affermando che senza struttura si rischia di schiantarsi. Ha anche commentato sul termine yoga, definendolo spesso travisato e difficile da sopportare. Tuttavia, ha dichiarato che lo yoga potrebbe rappresentare una possibile soluzione, poiché permette di riunificare corpo e mente. Le sue parole hanno suscitato diverse reazioni tra i presenti.

“Forse yoga è l’unica via d’uscita perché significa riunificare”. Guidalberto Bormolini ne è certo. Il sacerdote, teologo e antropologo, che ha creato una comunità spirituale (Borgo Tutto è Vita) vicino Prato che accoglie persone malate verso il fine vita, arriva al Salone del libro di Torino 2026 come fosse un viandante. Zaino pesantissimo in spalla, barba lunghissima bianca modello santone orientale, Bormolini presenta al pubblico torinese Chiedilo agli alberi (Ponte alle Grazie) e affronta anche un breve dibattito spirituale sul tema “corpo e spirito oltre la frattura “, appuntamento che anticipa il prossimo Festival Torino Spiritualità. E in una dotta e persino eretica discettazione teologica con Paolo Squizzato, Bormolini conferma: “Yoga in Occidente è travisatissimo, io ormai l’ambiguità del termine la sopporto sempre meno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il corpo è come un treno: se non hai i binari vai a schiantarti. Yoga è una parola travisatissima, la sopporto sempre meno”: così Guidalberto Bormolini al Salone del Libro di Torino

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