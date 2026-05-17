Il futuro del Napoli? Anche i conti devono tornare

Il futuro della squadra di calcio di Napoli è al centro di discussioni e analisi, con particolare attenzione alla stabilità finanziaria e ai risultati sportivi. Recentemente, sono stati resi noti i bilanci della società, che evidenziano un equilibrio tra entrate e uscite, ma anche alcune perdite che devono essere gestite. La società ha annunciato interventi per migliorare la situazione economica, mentre il team si prepara alle prossime competizioni. La situazione rimane sotto costante osservazione da parte di tifosi, esperti e media.

“Un marziano a Roma” è il titolo di una piéce teatrale di Ennio Flaiano. Il cui esordio infelice fu commentato dallo scrittore con la solita verve ironica: l'insuccesso mi ha dato alla testa. Ebbene pensate se un marziano invece di atterrare una bella mattina dalle parti di Villa Borghese mettesse piede vicino allo stadio Maradona. E informandosi su come vanno le cose per la squadra di calcio locale sentisse rispondersi: con Conte allenatore l'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto. Quest'anno siamo ad oggi secondi. Ed abbiamo anche vinto una Supercoppa. Adesso stiamo riflettendo su chi sarà il tecnico dell'anno prossimo. Non c'è alcun dubbio che il marziano resterebbe esterrefatto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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