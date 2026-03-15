Dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce, che rafforza la posizione in classifica e avvicina la squadra alla qualificazione in Champions League, l’allenatore ha parlato del progetto a lungo termine del club. Ha sottolineato che il piano è triennale e ha espresso l’obiettivo di tornare nella massima competizione europea. Le dichiarazioni si sono concentrate sul futuro e sulla visione della squadra.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli batte il Lecce e rafforza la propria corsa alla Champions, ma nel dopo partita Antonio Conte ha preferito guardare oltre il risultato. L’allenatore azzurro ha parlato soprattutto di prospettive e del progetto costruito insieme al club. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il tecnico ha ribadito con chiarezza la natura del suo impegno con il Napoli. «Quando ho firmato l’ho fatto per tre anni e il progetto è chiaramente triennale. Il mio obiettivo, quando andrò via, è lasciare fondamenta solide affinché il club resti in alto anche in futuro», ha spiegato Conte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Conte guarda al futuro: ‘Il progetto Napoli è triennale, vogliamo tornare in Champions’”

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