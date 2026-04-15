Si parla di possibili cambiamenti sulla panchina del Napoli, con nomi come Maresca e Gasperini che vengono menzionati come possibili candidati. Viene registrata una certa attesa riguardo alle decisioni della società, mentre il toto-nomi è già in corso tra tifosi e giornalisti. La situazione rimane aperta, e nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora annunciata.

Era invetabile che partisse il toto-nomi per la panchina del Napoli. Tra De Laurentiis e Conte il futuro è incerto. Può finire con la permanenza di Conte, addirittura col rinnovo ma anche con l’addio. Una stretta di mano e arrivederci. Il presidente è al lavoro. Lui non smette mai di sentire gli allenatori. Lo ha sempre fatto. Il casting è sempre aperto, in ogni momento dell’anno. Figuriamoci adesso. La scorsa settimana la Gazzetta ha scritto di Thiago Motta favorito. Oggi nella lista compaiono anche Maresca e Gasperini, nomi fatti dal Corriere della Sera e dal Corriere dello Sport. Addirittura ricompare Sarri per un Amarcord modello l’inguardabile Amici miei atto terzo (che non a caso fu prodotto dalla Filmauro di Aurelio De Laurentiis).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ci sono anche Maresca e Gasperini nel futuro del Napoli

Roma, Gasperini chiarisce nel post gara: «Ranieri? Ci vedremo la prossima settimana: non ci sono mai stati screzi con lui»Spinazzola Milan, Moretto svela: «Non è un obiettivo prioritario per i rossoneri, soprattutto per età.

Panchina Napoli, anche Maresca tra i candidati per il dopo-ConteIl Napoli continua a riflettere sul futuro della panchina e guarda con attenzione al profilo di allenatori giovani, moderni e capaci di valorizzare i...