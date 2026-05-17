Il Forlì a un bivio della sua storia | mettere radici nei professionisti o restare una Cenerentola
Il Forlì Calcio si trova di fronte a una scelta importante dopo due stagioni positive: da un lato, consolidare la presenza di professionisti nel roster, dall’altro, mantenere lo status di squadra di livello inferiore. La società di Viale Roma ha ottenuto il titolo nel campionato Nazionale Dilettanti e ha conquistato la salvezza in Serie C con una giornata di anticipo. Ora si apre un nuovo capitolo, che potrebbe determinare il futuro della squadra e il suo ruolo nel panorama calcistico regionale.
Dopo due stagioni da incorniciare per il Forlì Calcio condite da un trionfale successo del campionato Nazionale Dilettanti e la successiva salvezza acquisita con un turno d'anticipo nel campionato di Serie C Sky Wifi ora per la società di Viale Roma potrebbe essere il momento di affrontare una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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