A Brindisi si continua ad attendere una svolta concreta per lo sviluppo economico, mentre si affrontano da tempo crisi industriali e problemi infrastrutturali noti e annunciati. Le discussioni si concentrano su responsabilità esterne e si rimanda ogni decisione, lasciando in sospeso il futuro della città. La situazione si presenta come un bivio tra un cambiamento imminente e la possibilità di restare immobilizzati.

Carmine di Pietrangelo analizza la crisi d'identità di Brindisi e propone una visione di sviluppo basata su agricoltura di qualità, valorizzazione della Via Appia, rilancio del porto e coinvolgimento attivo dei giovani A Brindisi si continua ad aspettare lo sviluppo. Si commentano crisi industriali e infrastrutturali da tempo previste e annunciate, si cercano responsabilità altrove, si rinvia ogni scelta. Ma il tempo dell’attesa è finito. O la città costruisce una propria visione di sviluppo, oppure sarà condannata a subirne una residuale decisa da altri. E bene che vada ci diranno che siamo degli “sfigati”. Il dibattito poi sviluppatosi su questa affermazione dal Catalano di turno è veramente stucchevole. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - La città al bivio della sua storia: "O sceglie il futuro o lo subisce"

Articoli correlati

Piacenza al bivio urbanistico: quattro forum pubblici per definire il futuro della città e tutelare il verde.Piacenza Riprogetta il Suo Futuro: Quattro Incontri per un Piano Urbanistico Partecipato Piacenza si prepara a un intenso dibattito pubblico sul suo...

“Sansepolcro, la sua storia”: al via il ciclo di incontri dedicato alla memoria storica della cittàArezzo, 19 gennaio 2026 – “Sansepolcro, la sua storia”: al via il ciclo di incontri dedicato alla memoria storica della città.

Altri aggiornamenti su La città al bivio della sua storia O...

Temi più discussi: Il governo al bivio; Sicilia, rifiuti al bivio: tra lo spettro delle discariche e la grande scommessa dei termovalorizzatori; Piombino, la siderurgia al bivio: confronto tra aziende, istituzioni e sindacato per il rilancio del polo; Usa, l'economia al bivio tra impatto della guerra e consenso interno.

Beirut al bivio: cronaca di una capitale stretta tra l’assedio e il collasso totaleIn questo lunedì 23 marzo 2026, il cuore del Mediterraneo orientale batte con un ritmo sempre più flebile. La città di Beirut, per decenni simbolo ... dailyexpress.it

Como, le elezioni 2027 nel post referendum: Centrodestra al bivio, quei voti in movimento e la protesta silenziosaCome assai spesso accade il presidente del circolo Willy Brandt Giuseppe Doria offre analisi profonde e articolate sul piano sociopolitico cittadino. E’ il caso dell’ultimo intervento che parte dal ri ... comozero.it

Un polmone verde restituito alla città Buonanotte Arezzo! - facebook.com facebook

Vicenza, la fotogallery della festa per la promozione in B: la città in piazza per il Lane x.com