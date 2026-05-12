Primi ventisette laureati in Medicina a Forlì l' assessora Casara | L' inizio di una storia che cambierà il volto della sanità romagnola

Sono stati ufficialmente laureati i primi 27 medici chirurghi a Forlì, segnando il completamento di un percorso accademico avviato alcuni anni fa. L’assessora regionale ha commentato che si tratta di un risultato che rappresenta un passo importante per il settore sanitario locale. La cerimonia di laurea si è svolta in presenza di docenti, studenti e familiari, celebrando ufficialmente il traguardo raggiunto da questi giovani professionisti.

“I primi 27 medici chirurghi laureati a Forlì sono il frutto di una scelta coraggiosa e lungimirante”. Non ha dubbi Paola Casara, assessora comunale alle politiche educative e all’Università che ripercorre il lungo cammino che ha portato Forlì a formare i propri camici bianchi. "Lunedì mattina.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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