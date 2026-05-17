Il divieto di entrare nei monasteri femminili per i preti in borghese | l’epoca dei vescovi nepotisti

Nel XVI secolo, la Chiesa piacentina affrontava diverse criticità, tra cui restrizioni che impedivano ai preti non consacrati di entrare nei monasteri femminili. Questo divieto si inseriva in un periodo segnato da pratiche di nepotismo tra alcuni vescovi, che favorivano parenti e amici all’interno delle strutture ecclesiastiche. La situazione rifletteva tensioni e regole interne alla Chiesa locale, dove i rapporti di potere influivano sulle norme e sulle relazioni tra ordini religiosi e clero. Un’analisi approfondita di questo periodo si trova nel volume del sacerdote e storico Franco Molinari.

L’inizio del Cinquecento, per la Chiesa piacentina, faceva acqua da tutte le parti.E una buona base per fare questa indagine - ma non solo – è l’ottimo volume del sacerdote piacentino e importante storico Franco Molinari “Il card. Teatino beato Paolo Burali e la riforma tridentina a Piacenza”. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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